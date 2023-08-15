بوتين يدعو إلى تعزيز التعاون مع بيونغ يانغ في رسالة إلى كيم جونغ أون



دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إلى تعزيز التعاون مع بيونغ يانغ، في رسالة تهنئة وجهها إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في "ذكرى التحرير"، على ما أفاد الكرملين.



وقال بوتين وفق بيان الكرملين "إنني مقتنع بأننا سنواصل تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات بما يخدم شعبينا ولصالح تعزيز الاستقرار والأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة شمال شرق آسيا عموما".