بعد مرور عامين على توليها السلطة ... بماذا تعهدت حركة طالبان؟



تعهدت حركة طالبان الثلاثاء بمقاومة أي تهديد لاستقلال افغانستان، خلال احياء الذكرى الثانية لتوليها السلطة و"استعادة" البلاد.



وذكرت السلطات في بيان أن "استعادة كابول أثبتت مرة أخرى أن لا أحد يستطيع السيطرة على الأمة الأفغانية الأبية وضمان بقائه في هذا البلد" مضيفًة أنه "لن يُسمح لأي محتلّ بتهديد استقلال وحرية أفغانستان".

