انفجار في مستودع ذخيرة شمال شرق دمشق



دوت انفجارات في مستودع صواريخ وذخيرة شمال شرق دمشق فجر الثلاثاء، وأسفرت عن وقوع خسائر بشرية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وبحسب المرصد، وقع "التفجير ضمن المستودع من الداخل، وعليه دوت انفجارات عنيفة في منطقة الرحيبة" في ريف دمشق.



وأورد أن الانفجار حصل ضمن مستودع صواريخ وذخيرة في منطقة القلمون التي تمتد على سلسلة جبال حدودية وعرة محاذية للبنان، مشيراً إلى وقوع خسائر بشرية.



ولم تورد وسائل الإعلام الرسمية من جهتها أي أنباء أو تفاصيل حول الانفجار.