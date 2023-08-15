اشتباكات بين قوتين مسلحتين في العاصمة الليبية

شهدت بعض مناطق طرابلس وضواحيها ليل الاثنين الثلاثاء اشتباكات مسلحة بين مجموعتين مسلحتين مواليتين للحكومة التي تتخذ من العاصمة مقرا، ما أدّى الى إقفال مطار طرابلس وتعليق الرحلات الجوية ونقل الطائرات الى مدينة أخرى.



وقعت الاشتباكات بين اللواء 444 وقوة الردع الخاصة، وهما القوتان العسكريتان الأكثر نفوذا في طرابلس، ليل الاثنين الثلاثاء وتواصلت حتى الصباح الباكر، في مشهد يعيد حالة عدم الاستقرار إلى العاصمة التي تتنافس فيها مجموعات مسلحة موالية بشكل عام ل"حكومة الوحدة الوطنية"، لكن من دون قيادة موحدة.



وقال ضابط مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس صباح الثلاثاء "تشهد مناطق عين زارة جنوب طرابلس منذ مساء أمس اشتباكات متقطعة بين قوة الردع واللواء 444، فيما يستمر التحشيد وإغلاق بعض الطرق في محيط مطار معيتيقة الدولي".



تسببت الاشتباكات في سقوط قتيلين وأكثر من 30 جريحا، بحسب ما أفاد مصدر طبي.

