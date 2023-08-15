بوتين يدعو الى حلّ سلمي لأزمة النيجر في اتصال مع الزعيم المالي

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى حلّ سلمي لأزمة الانقلاب في النيجر، وذلك خلال اتصال الثلاثاء مع أسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري في مالي التي سبق أن حذّرت دول غرب إفريقيا من أي تدخل عسكري في نيامي.



وقال الكرملين إن الاتصال تخلله "تشديد على أهمية حلّ الوضع المتعلق بجمهورية النيجر بالوسائل السلمية والسياسية حصرا".

