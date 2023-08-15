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هيئات إغاثة: لا عذر للمجتمع الدولي للتأخر في مساعدة السودان

أخبار دولية
2023-08-15 | 07:05
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هيئات إغاثة: لا عذر للمجتمع الدولي للتأخر في مساعدة السودان
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هيئات إغاثة: لا عذر للمجتمع الدولي للتأخر في مساعدة السودان

أكد مسؤولو هيئات إغاثية كبرى الثلاثاء أن "المجتمع الدولي ليس لديه أي عذر" لتأخره في تخفيف معاناة سكان السودان الذين وقعوا ضحية النزاع الدائر بين الجيش وقوات التدخل السريع منذ أربعة أشهر. 
     
وقال هؤلاء المسؤولون ومن بينهم رؤساء هيئات تابعة للأمم المتحدة وأخرى خيرية مثل "سايف ذا تشيلدرن" Save the Children و"كير"CARE" إن "نداءاتنا الإنسانية يمكن أن تساعد حوالي 19 مليون شخص في السودان والدول المجاورة. ومع ذلك، تم تمويل النداءين اللذين أطلقناهما بنسبة تزيد قليلًا عن 27%. هناك حاجة لتغيير هذا الوضع".

أخبار دولية

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