القوات الروسية تحبط محاولة توغل أوكرانية في منطقة حدودية

أحبطت القوات الروسية محاولة "مجموعة من المخرّبين" الأوكرانيين التوغل في منطقة بريانسك الحدودية، وفق ما أعلن حاكمها ألكسندر بوغوماز الثلاثاء.



وأوضح بوغوماز عبر تلغرام أن القوات العسكرية وقوات حرس الحدود الروسية "أحبطت محاولة مجموعة من المخربين الأوكرانيين اختراق الأراضي الروسية" قرب قرية كوركوفيتشي في بريانسك، مشيرا الى أن "أحدا لم يصب بجروح".

