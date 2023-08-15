عاصفة لان المدارية تضرب غرب اليابان مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة

أغرقت العاصفة المدارية لان جزيرة هونشو بعد وصولها إلى اليابسة في غرب اليابان صباح الثلاثاء بأمطار غزيرة تساوي ما يهطل طيلة شهر، متسببة بارتفاع منسوب الأنهر ومطلقة الإنذار من حدوث انزلاقات في التربة.



بعد خفضها من إعصار إلى عاصفة، وصلت لان هادرة من المحيط الهادئ في حوالي الخامسة صباحًا (20,00 ت غ) مصحوبة برياح عاتية عصفت بأوساكا وكوبي، المركزين التجاريين، في طريقها نحو الشمال.



وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) "تجاوز إجمالي هطول الأمطار بالفعل معدل هطول الأمطار الشهري المعتاد لشهر آب/أغسطس في بعض الأماكن" في المناطق الوسطى والغربية.



ودعت الوكالة في بيان السكان إلى أن يحذروا "من الامطار الغزيرة ... والرياح العاتية".

