مقتل ثلاثة مقاتلين موالين للنظام بهجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

قتل ثلاثة مقاتلين موالين للنظام على الأقل في هجوم جديد شنّه تنظيم الدولة الإسلامية على مستودع للذخيرة في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء، في تصعيد متواصل للتنظيم المتطرف الذي كثّف من وتيرة عملياته مؤخراً.



وأفاد المرصد عن استهداف عناصر التنظيم "بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء مستودعاً للذخيرة في منطقة تدمر بريف حمص الشرقي.



وأشار إلى أن "عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود ثمانية جرحى بحالات خطرة".