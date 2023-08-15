وزير الدفاع الكوري الشمالي يدعو الى تطوير التعاون مع موسكو

دعا وزير الدفاع الكوري الشمالي الى مزيد من التعاون مع روسيا، وذلك في رسالة تمت تلاوتها أمام المشاركين في منتدى محوره الأمن قرب موسكو، وفق ما افادت وكالات الانباء الروسية.وجاء في رسالة الوزير كانغ سون نام كما نقلت وكالة ريا نوفوستي أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "شدد على أهمية مواصلة تطوير التعاون الاستراتيجي والتكتيكي بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع".