لجنة الإتصال العربيَّة الخاصة بشأن الأزمة السوريَّة تعقد اجتماعها في القاهرة

عقدت لجنة الإتصال العربيَّة الخاصة بالأزمة السوريَّة، التي تضم كل من جمهوريَّة العراق، جمهوريَّة مصر العربيَّة، المملكة الأردنيّة الهاشميَّة، المملكة العربيَّة السعوديَّة، الجمهوريَّة اللبنانيَّة والأمين العام لجامعة الدول العربيَّة في القاهرة بتاريخ 15 / 8 / 2023، لمتابعة تنفيذ بيان عمّان الصادر في الأول من آيار 2023، وذلك بدعوة من وزير الخارجيَّة المصريّ السيِّد سامح شكريّ.

جرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الصلة،وفي ختام الاجتماع صدر بيان أكَّد فيه المجتمعون على ضرورة إتخاذ الخطوات العملية والفاعلة بهدف إنهاء الأزمة في سوريا بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها.