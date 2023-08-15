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بلينكن: لا يزال هناك "مساحة للدبلوماسية" لإعادة الامور الى نصابها في النيجر
أخبار دولية
2023-08-15 | 14:08
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بلينكن: لا يزال هناك "مساحة للدبلوماسية" لإعادة الامور الى نصابها في النيجر
بلينكن: لا يزال هناك "مساحة للدبلوماسية" لإعادة الامور الى نصابها في النيجر
اعتبر وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن انه لا يزال هناك فرصة للدبلوماسية لاعادة الامور الى نصابها في النيجر، مع استمرار ضغوط دول غرب افريقيا على الانقلابيين في نيامي.
وصرح بلينكن للصحافيين "لا نزال نركز بشدة على الدبلوماسية لتحقيق النتائج التي نريد، اي عودة الانتظام الدستوري. واعتقد انه لا يزال هناك مساحة للدبلوماسية لتحقيق هذه النتيجة".
واضاف ان "الضغط الذي تمارسه دول عدة بما في ذلك عبر اكواس (الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا) على القادة العسكريين المسؤولين عن تعطيل الانتظام الدستوري في النيجر يتزايد".
وتابع بلينكن "اعتقد انه ينبغي ان يأخذوا ذلك في الاعتبار، وكذلك حقيقة ان افعالهم أدت الى عزلهم عن المنطقة والعالم".
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