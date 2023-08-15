ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق للتربة في جورجيا إلى 26 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاق للتربة في بلدة سياحية في شمال غرب جورجيا إلى 26 قتيلا، وفق ما أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الثلاثاء.وتجري عمليات البحث عن سبعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين منذ الثالث من آب عندما وقع الحادث على أطراف شوفي، وهو منتجع صغير يشتهر بغاباته الشاسعة وينابيع المياه المعدنية.وأفاد جهاز الطوارئ التابع للوزارة أن "العدد الإجمالي للقتلى بلغ 26 ويبحث عناصر الإنقاذ عن سبعة آخرين".وبلغ عدد القتلى وفق حصيلة سابقة أُعلنت في الخامس من آب 16 شخصا.أظهرت صور نشرتها الوزارة عناصر الإنقاذ أثناء قيامهم بعمليات البحث.وذكرت الوزارة على فيسبوك أن الفرق تبحث في مكان وقوع الكارثة إضافة إلى الأنهار القريبة.تقع قرية شوفي النائية على بعد 140 كلم شمال غرب تبليسي عند نقطة التقاء نهرين.تشهد جورجيا عادة أمطارا غزيرة وفيضانات وتؤدي المنحدرات الحادة إلى انزلاق التربة.