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بايدن يركز على إنجازاته ويتجنب التعليق على مشاكل ترامب مع القضاء

أخبار دولية
2023-08-16 | 00:07
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بايدن يركز على إنجازاته ويتجنب التعليق على مشاكل ترامب مع القضاء
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بايدن يركز على إنجازاته ويتجنب التعليق على مشاكل ترامب مع القضاء

مع تزايد التهم الجنائيّة الموجّهة إلى دونالد ترامب، يُبدي الرئيس الأميركي جو بايدن تصميمه على تجنّب التعليق على المشاكل القانونيّة التي يُواجهها سلفه الجمهوري.
     
وغداة توجيه لائحة اتّهام لترامب للمرّة الرابعة، بتهمة الابتزاز والتدخّل في الانتخابات بولاية جورجيا، ألقى بايدن خطابا في ولاية متأرجحة رئيسيّة أخرى هي ويسكونسن، ركّز فيه على ملفّ طاقة الرياح وتوفير فرص عمل.
     
وفي داخل مصنع ينشغل بطلبيّات توربينات الرياح، تفاخر الديموقراطي بالوظائف والاستثمارات الجديدة المرتبطة بحسب قوله بسياسات كبيرة تتعلّق بالطاقة والبنية التحتيّة أقرّها خلال فترة ولايته.
     
وعلى الرغم من أنّ خطاب بايدن كان يهدف في شكل مباشر إلى الردّ على تصريحات لترامب عن انحدار الولايات المتحدة، إلا أنّ الرئيس الأميركي حرص على عدم ذكر اسم سلفه ولم يعلّق على لائحة الاتهام الصادرة في جورجيا.

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