إنقاذ نحو 40 مهاجرا سنغاليا على متن زورق قبالة الرأس الأخضر

أنقِذ نحو أربعين مهاجرا سنغاليا الاثنين على متن زورق قبالة الرأس الأخضر، لكنّ آخرين لقوا حتفهم، حسبما ذكرت سلطات الرأس الأخضر والسنغال الثلاثاء.



ولا يزال مصير عشرات آخرين مجهولا، إذ تحدثت شرطة الرأس الأخضر ووزارة الخارجية السنغالية عن شهادات تفيد بأن نحو مئة راكب كانوا قد غادروا السنغال.



وقالت وزارة الخارجية السنغالية في بيان مساء الثلاثاء أكدت فيه معلومات واردة من الرأس الأخضر، إن ثمانية وثلاثين شخصا، بينهم واحد من غينيا بيساو، قد أنقِذوا قبالة الرأس الأخضر على متن زورق يقل مواطنين سنغاليين.

