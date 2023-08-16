كوريا الشمالية تقول إن الجندي الأميركي المحتجز لديها دخل أراضيها "بشكل غير شرعي"

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الأربعاء أن الجندي الأميركي الذي دخل كوريا الشمالية في تموزيوليو "قد أقرّ بالدخول إليها في شكل غير قانوني".



وذكرت الوكالة أنه "وفقا لتحقيق تُجريه هيئة مختصة في جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، فإنّ ترافيس كينغ قد أقرّ بدخول أراضي كوريا الشعبية الديموقراطية في شكل غير قانوني"، مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.



وهذا هو أول بيان علني لبيونغ يانغ منذ بدء قضية كينغ.