ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في العاصمة الليبية الى 27

ارتفعت حصيلة الاشتباكات التي اندلعت ليل الإثنين الثلاثاء بين مجموعتين مسلحتين مواليتين للحكومة الليبية في طرابلس الى 27 قتيلا وأكثر من مئة جريح، وفق ما أفاد مصدر طبي.



وأكد مركز طب الطوارئ والدعم سقوط 27 قتيلا وإصابة 106 آخرين على الأقل في حصيلة "مبدئية" للاشتباكات بين اللواء 444 وقوة الردع الخاصة، القوتين العسكريتين الأكثر نفوذا في طرابلس.