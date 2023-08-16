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مقتل 17 جنديًا في النيجر في هجوم قرب مالي
أخبار دولية
2023-08-16 | 04:16
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مقتل 17 جنديًا في النيجر في هجوم قرب مالي
مقتل 17 جنديًا في النيجر في هجوم قرب مالي
قتل 17 جنديًا نيجريًا على الأقل وأصيب عشرون آخرون في هجوم نفذه مسلحون يرجح أنهم جهاديون الثلاثاء قرب الحدود مع مالي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في نيامي الأربعاء.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "فرقة من القوات المسلحة النيجرية كانت تتحرك بين بوني وتورودي وقعت ضحية كمين إرهابي عند أطراف بلدة كوتوغو"، مشيرة إلى أن "الحصيلة غير النهائية" بين الجنود هي 17 قتيلًا و20 جريحًا إصابة ستة منهم خطرة، وأن جميعهم "تم إجلاؤهم إلى نيامي".
أخبار دولية
النيجر
هجوم
مالي
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