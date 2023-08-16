أوكرانيا تعلن تضرر منشآت للحبوب في منطقة أوديسا جراء مسيرات روسية

أوكرانيا تعلن تضرر منشآت للحبوب في منطقة أوديسا جراء مسيرات روسية

أعلنت أوكرانيا الأربعاء أن مسيرات روسية ألحقت أضرارًا بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا في جنوب البلاد، في أحدث هجوم يستهدف هذه المنشآت منذ أوقفت موسكو العمل بإتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.



وأوضح حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر على الشبكات الإجتماعية أنه "نتيجة ضربات للعدو على أحد الموانىء المطلة على الدانوب، تضررت مستودعات ومخازن حبوب،" مشيرًا إلى أن منطقة البحر الأسود شهدت موجتين من هجمات طائرات مسيرة.



وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 13 مسيرة خلال الليل في منطقتي أوديسا وميكولايف الجنوبيتين.