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الأمن الفدرالي الروسي يقول إنه قتل أربعة "مخربين" أوكرانيين على الحدود

أخبار دولية
2023-08-16 | 09:40
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الأمن الفدرالي الروسي يقول إنه قتل أربعة &quot;مخربين&quot; أوكرانيين على الحدود
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الأمن الفدرالي الروسي يقول إنه قتل أربعة "مخربين" أوكرانيين على الحدود

الأمن الفدرالي الروسي يقول إنه قتل أربعة "مخربين" أوكرانيين على الحدود

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي الأربعاء أنه قتل أربعة "مخربين" أوكرانيين كانوا يحاولون التسلل من أوكرانيا إلى منطقة بريانسك الحدودية، على ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.
     
ونقلت الوكالات عن بيان لجهاز الأمن الفدرالي أنه وقوات من وزارة الدفاع الروسية أحبطوا محاولة توغل مجموعة إستخباراتية ومخربين أوكرانيين في الأراضي الروسية.
     
وأكد البيان "مقتل أربعة مخربين"، دون تحديد تاريخ العملية.
     
وأشار إلى أنه تم العثور على "أسلحة أجنبية ومتفجرات ومعدات إتصال وملاحة"، بالإضافة إلى مسيرات عليها شعار الدولة الروسية ولصاقات كتب عليها "ممتلكات مكتب الأمن الفدرالي الروسي"، بحسب البيان.
     
واعتبر الأمن الفدرالي أن "هذا الأمر يشهد على الإستعداد بهدف تنفيذ إستفزازات وأعمال تخريب في الأراضي الروسية". 
     
 

أخبار دولية

الأمن الفدرالي الروسي

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