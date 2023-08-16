واشنطن تؤكد أنها تعمل على تأمين عودة جندي أميركي فرّ إلى كوريا الشمالية

أكّدت الولايات المتّحدة الأربعاء أنّها تواصل العمل على تأمين عودة جندي أميركي فرّ إلى كوريا الشمالية، رافضة التعليق على تصريحات نسبتها إليه بيونغ يانغ.



وفي أول تعليق لكوريا الشمالية على عبور الجندي الأميركي ترافيس كينغ إلى أراضيها الشهر الماضي، قالت وكالة أنبائها الرسمية إنّ العسكري الأسود البشرة فرّ من "التمييز العنصري" وإنّه "يكنّ ضغينة" للجيش الأميركي.



وتعليقاً على هذه الأنباء، قال متحدّث باسم الخارجية الأميركية إنّ واشنطن "لا يمكنها التحقّق من التصريحات المنسوبة إلى الجندي كينغ"، مضيفاً: "ما زلنا نركز على تأمين عودته".



وقال انّ "أولوية الإدارة هي إعادة الجندي كينغ إلى الوطن، ونحن نعمل من خلال جميع القنوات المتاحة لتحقيق هذه النتيجة".



وسبق للولايات المتّحدة أن قالت إنّ كينغ عبَر الحدود في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية "عمداً ومن دون إذن".



وكثيراً ما تسلط الدعاية الكورية الشمالية الضوء على العنصرية في الولايات المتّحدة.



وقبل عبوره الحدود، أوقفت سلطات كوريا الجنوبية ترافيس كينغ لفترة بتهمة الاعتداء وكان مقرراً إعادته إلى الولايات المتحدة حيث كان من المحتمل أن يواجه إجراءً تأديبياً.