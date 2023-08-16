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المنظمة الدولية للهجرة: مقتل أكثر من 60 مهاجراً بعد غرق قارب قبالة الرأس الأخضر

أخبار دولية
2023-08-16 | 14:09
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المنظمة الدولية للهجرة: مقتل أكثر من 60 مهاجراً بعد غرق قارب قبالة الرأس الأخضر
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المنظمة الدولية للهجرة: مقتل أكثر من 60 مهاجراً بعد غرق قارب قبالة الرأس الأخضر

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الأربعاء أنّ أكثر من 60 مهاجراً هم في عداد القتلى إثر غرق قاربهم قبالة ساحل جمهورية الرأس الأخضر بعدما أبحر من السنغال في مطلع تمّوز.
     
وقالت المتحدّثة باسم المنظمة صفاء مساحلي لوكالة فرانس برس إنّ 63 شخصاً يُعتقد أنّهم لقوا مصرعهم، فيما تمّ الإثنين إنقاذ 38 مهاجراً كانوا على متن القارب، من بينهم أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً.

أخبار دولية

المنظمة الدولية للهجرة

غرق

قارب

جمهورية الرأس الأخضر

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