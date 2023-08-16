واشنطن: الهجمات الروسية على منشآت أوكرانية بالدانوب تظهر أنّ بوتين "لا يكترث بالأمن الغذائي العالمي"

اعتبرت الولايات المتحدة الأربعاء أن الهجمات الروسية بواسطة مسيّرات على بنى تحتية أوكرانية في نهر الدانوب تظهر عدم اكتراث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمدادات الغذاء للبلدان النامية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في تصريح للصحافيين: "إنه أمر غير مقبول. بوتين ببساطة لا يكترث بالأمن الغذائي العالمي".