زيلينسكي: إبحار أول سفينة شحن عبر البحر الأسود "خطوة مهمة"

زيلينسكي: أوكرانيا خطت خطوة مهمّة على صعيد استعادة حرية الملاحة في البحر الأسود

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إبحار أول سفينة شحن من ميناء أوديسا على البحر الأسود رغم التهديدات الروسية، بأّنه "خطوة مهمة" لحرية الملاحة البحرية قبالة سواحل أوكرانيا.



وقال زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إنّ "أوكرانيا خطت للتوّ خطوة مهمّة على صعيد استعادة حرية الملاحة في البحر الأسود"، مشيراً إلى أنّ السفينة "اتّبعت الممرّ الإنساني الأوكراني الجديد انطلاقاً من ميناء أوديسا".