45 ألفاً من سكان موسكو يشاركون في عمليات قتالية في أوكرانيا

45 ألفاً من سكان موسكو يشاركون في عمليات قتالية في أوكرانيا

قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين الأربعاء إنّ 45 ألفاً من سكّان موسكو يشاركون في عمليات قتالية في أوكرانيا، في تقديرات نادرة لعديد العناصر المنتشرين في الأراضي الأوكرانية.



ونادراً ما تكشف روسيا أو أوكرانيا عن عديد القوات التي تخوض النزاع أو عن الخسائر التي يتكبّدها البلدان.



ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن سوبيانين قوله إنّ "45 ألفا من سكّان موسكو يقاتلون في منطقة عمليات عسكرية خاصة".



وقال رئيس البلدية إنّ هؤلاء يشكّلون "قسماً معتَبراً" من المقاتلين هناك، موضحاً أنّ بين هؤلاء "خمسة آلاف جندي نظامي على الأقل".



وفي مطلع آب، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف إنّ موسكو جنّدت أكثر من 230 ألف عنصر إضافيين منذ مطلع العام.



وفي أيلول الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة عسكرية "جزئية" لثلاثمئة ألف رجل لتعزيز صفوف القوات الروسية.



وإعلان بوتين هذا، وهو أول تعبئة لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية، أثار صدمة في البلاد بعدما استدعي الآلاف إلى الجيش.



ومع عدم وجود رغبة لديها للإعلان عن تعبئة جديدة، اتّبعت موسكو مذّاك حملة علاقات عامة واسعة النطاق، على أمل استمالة الروس بحوافز مالية.