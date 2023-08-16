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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار في الدومينيكان إلى 25 قتيلاً
أخبار دولية
2023-08-16 | 15:40
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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار في الدومينيكان إلى 25 قتيلاً
أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان الأربعاء أنّ حصيلة الانفجار الذي وقع في منطقة تجارية بمدينة سان كريستوبال في جنوب البلاد الإثنين ارتفعت إلى 25 قتيلاً.
وقال مدير الحماية المدنية ديلفون أنطونيو رودريغيز لقناة "سين" الإخبارية إنّه "تمّ انتشال 25 جثة حتى الآن".
وكانت حصيلة رسمية سابقة أفادت بوقوع 11 قتيلاً و59 جريحاً في الانفجار.
وأضاف رودريغيز أنّ الحريق الضخم الذي أعقب الانفجار "تمّت السيطرة عليه بنسبة 90%. لقد تمّ احتواء الحريق".
وعصر الإثنين قرابة الساعة 15:10 (19:10 ت غ) هزّ انفجار قويّ الحيّ التجاري في سان كريستوبال، عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه، متسبّباً أيضاً في اندلاع حريق ضخم. ولم تعرف حتى الآن أسباب الكارثة.
وحضر رئيس الجمهورية لويس أبي نادر الأربعاء قداساً عن أرواح الضحايا واجتمع لاحقاً بوزراء حكومته وبفرق الطوارئ.
وقال أبي نادر: "إنّه حدث صدمنا جميعاً. نشعر بصدمة وحزن شديدين".
وتقع مدينة سان كريستوبال على بُعد أقلّ من 30 كيلومتراً من العاصمة سانتو دومينغو.
أخبار دولية
ضحايا
انفجار
الدومينيكان
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