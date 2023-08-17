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إسبانيا تكافح حرائق غابات "خارجة عن السيطرة" في تينيريفي
أخبار دولية
2023-08-17 | 00:29
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إسبانيا تكافح حرائق غابات "خارجة عن السيطرة" في تينيريفي
إسبانيا تكافح حرائق غابات "خارجة عن السيطرة" في تينيريفي
أفاد مسؤولون بأن نحو 250 رجل إطفاء يكافحون حرائق غابات "خارجة عن السيطرة" الأربعاء في جزيرة تينيريفي السياحية في إسبانيا تسببت بإغلاق طرق وإخلاء خمس قرى.
والحرائق التي اندلعت مساء الثلاثاء إجتاحت منطقة غابات تتميز تضاريسها بالوديان في الجزء الشمالي الغربي من الجزيرة التي تشكل جزءا من أرخبيل الكناري قبالة شمال غرب إفريقيا.
وقال رئيس الحكومة الإقليمية فرناندو كلافيو في مؤتمر صحافي في تينيريفي في ساعة متأخرة مساء الأربعاء: "الحريق خرج عن السيطرة والسيناريو ليس إيجابيًا".
وأضاف: "هدفنا هو منعه من الإمتداد أكثر. لقد كان يومًا بالغ الصعوبة".
ولفت كلافيو إلى أن نحو 250 رجل إطفاء تدعمهم 13 طائرة ومروحية، بينهم ثلاث أرسلت من البر الرئيسي لإسبانيا، يعملون على احتواء الحرائق في منطقة يصعب الوصول إليها.
وأشار إلى أن النيران أتت حتى الآن على نحو 1800 هكتار.
أخبار دولية
إسبانيا
حرائق غابات
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