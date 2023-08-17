غوتيريش يدعو لنشر قوة أمنية وعسكرية بصورة "عاجلة" في هايتي

غوتيريش يدعو لنشر قوة أمنية وعسكرية بصورة "عاجلة" في هايتي

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته لنشر "عاجل" لقوة "شرطية" و"عسكرية" متعددة الجنسيات في هايتي لمكافحة العصابات المسلحة في الدولة الكاريبية، وفق رسالة وجهها إلى مجلس الأمن واطلعت عليها الأربعاء وكالة فرانس برس.



وجاء في رسالة غوتيريش الواقعة في 12 صفحة: "أواصل دعوتي للدول الأعضاء لنشر قوة متعددة الجنسيات غير تابعة للأمم المتحدة، تتألف من قوات شرطة خاصة ووحدات دعم عسكرية، يوفرها بلد أو أكثر، ويمكنها التعاون مع حكومة هايتي، بإشراف مجلس الأمن".



وأشار الأمين العام إلى أن "محاولة تسوية الوضع الأمني في هايتي تتطلب إتخاذ مجموعة من الإجراءات القسرية لفرض القانون، بما في ذلك الإستخدام الفاعل للقوة في عمليات للشرطة تستهدف العصابات المدججة بالسلاح".