فرنسا توجه الإتهام إلى أربعة أشخاص في قضية غرق مهاجرين في قناة المانش

فرنسا توجه الإتهام إلى أربعة أشخاص في قضية غرق مهاجرين في قناة المانش

وجه الإدعاء العام الفرنسي الأربعاء تهمة القتل غير العمد إلى أربعة أشخاص في قضية مصرع ستة مهاجرين على الأقل جراء غرق قارب في قناة المانش نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.



وقال المصدر إن المتهمين الأربعة الذين يتحدرون من العراق والسودان إعتقلوا بعد فترة وجيزة من غرق القارب الذي كان ينقل نحو 65 مهاجرًا في ساعة مبكرة من صباح السبت، ما أدى إلى غرق ستة أفغان، مؤكدًا ما نشرته صحيفة لوموند الفرنسية بهذا الخصوص.



كما يواجه الأربعة إتهامات أخرى بالتآمر الإجرامي لتسهيل الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى الإشتباه بانتماء متهمين عراقيين إثنين إلى شبكة لتهريب البشر.



وقالت السلطات الفرنسية إن غالبية من كانوا على متن القارب هم من الأفغان مع بعض السودانيين و"عدد قليل من القاصرين".



وأنقذ خفر السواحل البريطاني والفرنسي 59 شخصًا، لكن عدد القتلى لا يزال مؤقتًا.