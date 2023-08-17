عبداللهيان يتوجه إلى الرياض...

عبداللهيان يتوجه إلى الرياض...

غادر وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان طهران متوجهًا إلى الرياض بدعوة رسمية من وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان للقيام بزيارة رسمية إلى هذا البلد.



وسيتم في هذه الرحلة مناقشة وتبادل مختلف قضايا العلاقات الثنائية، فضلًا عن القضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين في مجال العالم الإسلامي، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

