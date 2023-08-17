الأمم المتحدة تندد بأعمال العنف المتواصلة ضد عمال الإغاثة

الأمم المتحدة تندد بأعمال العنف المتواصلة ضد عمال الإغاثة



قتل 62 من عمال الإغاثة منذ مطلع العام الحالي في أنحاء العالم، حسبما أعلنت الأمم المتحدة التي تستعد لإحياء ذكرى مرور 20 عامًا على هجوم مدمر على مقرها في بغداد.



وتحتفل الأمم المتحدة بـ"اليوم العالمي للعمل الإنساني" في 19 آب من كل عام، وتكرم ضحايا التفجير الإنتحاري الذي أودى بـ22 شخصًا، من بينهم سيرجيو فييرا دي ميلو الذي كان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان آنذاك والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.



وإضافة إلى القتلى من عمال الإغاثة هذا العام، جرح 84 آخرون وخطف 34، بحسب "قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة" التي أعدتها مؤسسة الإستشارات "هيومانيتاريان أوتكومز" ("نتائج إنسانية"). وفي 2022، بلغ العدد الإجمالي للقتلى 116.



ولسنوات متواصلة كانت دولة جنوب السودان أخطر مكان في العالم لعمال الإغاثة. وحتى 10 آب، سجل 40 هجومًا على موظفين في المجال الإنساني وأودت هذه الهجمات بحياة 22 شخصًا، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.