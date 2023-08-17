"مهما طال الوقت"... أوكرانيا تريد تحرير أراضيها كافة!

وزير الخارجية الأوكراني: هدفنا هو النصر

أكّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن الهدف من الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف منذ حزيران هو تحرير أراضي أوكرانيا كافة "مهما طال الوقت".



وقال كوليبا: "هدفنا هو النصر، النصر بتحرير أراضينا داخل حدود العام 1991. ومهما طال الوقت".



وتسيطر موسكو حاليًا على نحو 18% من الأراضي الأوكرانية.