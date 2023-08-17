أوكرانيا تعتزم بذل جهود سياسية لتعزيز علاقاتها مع إفريقيا

وزير الخارجية الأوكراني: إنّنا نبدأ من الصفر في إفريقيا

أكّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن كييف تعتزم بذل جهود سياسية لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية بهدف مواجهة النفوذ المتزايد لموسكو في القارة.



وقال كوليبا: "إنّنا نبدأ من الصفر في إفريقيا. تحتاج هذه القارة إلى عمل منهجي وبعيد المدى. لا يحصل ذلك بين ليلة وضحاها". واعتبر هذه الجهود الأوكرانية بمثابة "هجوم مضاد" دبلوماسي في مواجهة المساعي الروسية لتوطيد العلاقات مع القادة الأفارقة.