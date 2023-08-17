"أدنوك" الإماراتية توقع إتفاقية لتوريد الغاز إلى شركة يابانية

"أدنوك" الإماراتية توقع إتفاقية لتوريد الغاز إلى شركة يابانية

أعلنت شركة "أدنوك للغاز" الإماراتية الخميس توقيع إتفاقية مع شركة اليابان المحدودة لاستكشاف النفط (Japex) لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال لمدة خمس سنوات، بعد شهر من زيارة لرئيس الوزراء الياباني إلى الإمارات ركزت على الطاقة الخضراء.



وأفادت الشركة التابعة لمجموعة "أدنوك" النفطية الحكومية العملاقة في بيان بأن قيمة الإتفاقية تتراوح بين 450 و550 مليون دولار أميركي، لكنها لم تحدد كمية الغاز الذي سيتم توريده.



وخلال زيارته الشهر الماضي، ناقش رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا مع المسؤولين الإماراتيين التعاون في المجالات المتعلقة بإنتاج واستخدام الهيدروجين والأمونيا إضافة إلى إعادة تدوير الكربون. كما تم توقيع 23 إتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عدة بينها التجارة والإستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.



وتستورد اليابان نحو 25% من نفطها الخام من الإمارات، ما يجعلها أكبر مستورد عالمي لمنتجات النفط والغاز من "أدنوك"، بحسب الشركة الإماراتية.



وتدير "أدنوك للغاز" 95% من إجمالي إحتياطيات الإمارات من الغاز الطبيعي التي تعد سابع أكبر إحتياطات في العالم.