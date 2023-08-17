وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الرياض في أول زيارة للمملكة منذ استئناف العلاقات

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم إلى الرياض في أول زيارته له إلى المملكة العربية السعودية منذ استئناف العلاقات بين القوتين الاقليميتين في آذار، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية.



وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" إنّ أمير عبد اللهيان "وصل إلى مطار الرياض قبل بضع دقائق في زيارة تستمر يوماً، وكان في استقباله نائب وزير الخارجية السعودي".