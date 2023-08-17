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واشنطن تجيز لإسرائيل إبرام صفقة دفاعية "تاريخية" مع ألمانيا

أخبار دولية
2023-08-17 | 07:11
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واشنطن تجيز لإسرائيل إبرام صفقة دفاعية &quot;تاريخية&quot; مع ألمانيا
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واشنطن تجيز لإسرائيل إبرام صفقة دفاعية "تاريخية" مع ألمانيا

أعلنت إسرائيل الخميس أنّ الولايات المتّحدة أجازت لها إبرام صفقة عسكرية "تاريخية" بقيمة 3.5 مليار دولار تبيع بموجبها إسرائيل لألمانيا منظومات دفاع جوي فرط صوتية من نوع "آرو 3"، في أضخم صفقة عسكرية تبرمها الدولة العبرية في تاريخها.
     
و"آرو 3" نظام دفاعي صاروخي طوّرته إسرائيل والولايات المتّحدة سوياً لاعتراض وإسقاط الصواريخ البالستية فوق الغلاف الجوي للأرض.
     
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، إنّ الخارجية الأميركية أبلغتها بموافقة الحكومة على أن تشتري ألمانيا من الدولة العبرية هذا النظام. 
     
وجاء في البيان أنّ "وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الدفاع الفدرالية الألمانية وصناعات الطيران الإسرائيلية ستوقّع اتفاقية دفاعية تاريخية بقيمة 3,5 مليار دولار، هي أكبر صفقة دفاعية لإسرائيل على الإطلاق". 
     
وبحسب الوزارة، فإنّ مسؤولين بارزين من وزارتي الدفاع الإسرائيلية والألمانية سيوقّعون على الاتفاقية التي تنصّ على تسديد ألمانيا دفعة أولية بقيمة 600 مليون دولار.
     
ومن المتوقع توقيع العقد النهائي مع نهاية العام الحالي بعد حصول الصفقة على الموافقة البرلمانية في البلدين، وفقا لوزارة الدفاع. 
     
وأشار البيان إلى أنّ "آرو3" نظام يتمتّع بـ"قدرات استثنائية على الاعتراض البعيد المدى والتي تعمل على ارتفاعات عالية فوق الغلاف الجوي... ويستخدم نهج الضرب بهدف القتل لاعتراض التهديدات الواردة". 
     
من جانبه، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الصفقة بأنّها "الأكبر في تاريخ إسرائيل"، معتبراً إيّاها خطوة "مهمة ستساهم في تعزيز قوة إسرائيل واقتصادها". 
     
وقال في بيان: "من المهمّ وبشكل خاص لكل يهوديّ أن تمتلك ألمانيا قدرات دفاعية إسرائيلية". 
     
ونظام "آرو 3" الذي موّلته جزئياً الولايات المتحدة تمّ تطويره وإنتاجه من قبل شركة صناعات الطيران الإسرائيلي "آي أيه آي" بالاشتراك مع عملاق صناعة الطيران الأميركية "بوينغ". 
     
ووفقاً للشركة الإسرائيلية المطورة لـ"آرو 3"، يمكن للنظام الدفاعي الجوي اعتراض صواريخ بالستية يتمّ إطلاقها من مسافة تصل إلى 2400 كلم.
     
وتم نشر النظام لأول مرة في العام 2017 في قاعدة جوية إسرائيلية واستخدم لحماية الدولة العبرية من هجمات محتملة من إيران وسوريا. 
     
وتتوقّع برلين أن يتمّ تسليم النظام الدفاعي في الربع الأخير من العام 2025. 
     
وقادت الحكومة الألمانية حملة لتعزيز الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي في أوروبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
     
كما حضّت برلين حلفاءها على شراء أنظمة دفاعية. 
     
والعام الماضي، أطلقت ألمانيا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا مشروع "يورو سكاي شيلد" (درع السماء الأوروبية) الذي وقّعت عليه حتى الآن 12 دولة أوروبية. 

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