السويد ترفع مستوى الإنذار المرتبط بخطر حصول أعمال إرهابية بعد إحراق نسخ من المصحف

رفعت السويد مستوى الإنذار المرتبط بخطر حصول أعمال إرهابية من ثلاثة إلى أربعة على مقياس من خمس درجات تصاعدية، على ما أعلن الخميس جهاز الأمن السويدي، بعد تنديدات دولية أثارها إحراق نسخ من المصحف لى أراضيها.



وقالت رئيسة أجهزة الاستخبارات السويدية شارلوت فون إيسين في مؤتمر صحافي: "قررت اليوم رفع مستوى الإنذار المرتبط بخطر حصول أعمال إرهابية من مستوى عالٍ إلى مستوى خطر"، معتبرة أنّ خطر حصول هجمات إرهابية "سيلازم السويد لفترة طويلة".