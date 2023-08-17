برلين تدعو الى فرض عقوبات أوروبية على قادة الانقلاب في النيجر

دعت وزارة الخارجية الألمانية الخميس الاتّحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في النيجر حيث أطاح الجيش الشهر الماضي الرئيس المنتخب محمد بازوم.



وقالت الوزارة في منشور على منصّة "إكس" إنّه "بعد تعليق التعاون التنموي والأمني، نريد الآن في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الانقلابيين"، مشيرة إلى أنّ وزيرة الخارجية أنالينا بربوك أجرت في الأيام الأخيرة محادثات بشأن النيجر مع شخصيات عدّة من بينها نظيراها الفرنسية والأميركي.