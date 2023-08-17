رئيس الوزراء البريطاني وولي العهد السعودي يتفقان على الاجتماع قريبا

تحدّث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هاتفياً الخميس واتّفقا على الاجتماع "في أقرب فرصة"، وفق ما أعلن داونينغ ستريت بعد تقارير إعلامية أفادت بأنّ الأمير السعودي تلقّى دعوة لزيارة بريطانيا.



وأوردت صحيفة "ذي تايمز" أنّ ولي العهد المثير للجدل سيجري أول زيارة له إلى المملكة المتحدة منذ مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018.



واتُّهم الحاكم الفعلي للدولة الخليجية بإصدار أمر اغتيال كاتب العمود في صحيفة "واشنطن بوست"، لكنّ الأمير محمّد بن سلمان نفى أيّ تورّط له في هذه الجريمة.