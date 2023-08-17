ستولتنبرغ: أوكرانيا وحدها من يقرّر شروط أي مفاوضات مع روسيا

رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أنّ أوكرانيا وحدها من يقّرّر شروط أي مفاوضات سلام يمكن أن تجري مع روسيا، مؤكّدًا موقف الحلف بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها مدير مكتبه الخاص ستيان جنسن.وقال ستولتنبرغ "الأمر متروك للأوكرانيين والأوكرانيين فقط لتقرير موعد تحديد الشروط المواتية للمفاوضات واتّخاذ قرارات في ما يتعلّق بطاولة مفاوضات، في حال ستجرى، ما يشكلّ حلًّا مقبولًا". وأضاف "مهمّتنا هي أن ندعمهم".وجاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال اجتماع عام ضمّ العديد من صناع القرار النروجيين في أرندال، وهي بلدة صغيرة في جنوب النروج.ألمح جنسن قبل يومين من المكان نفسه إلى أن حلًا للنزاع قد يتمثل في تنازل أوكرانيا عن أراضٍ لها لصالح روسيا مقابل انضمامها إلى الناتو، قبل أن يعود ليوضح تصريحاته.وأكد ستولتنبرغ أن "سياسة الناتو لم تتغير"، قائلًا "نحن ندعم أوكرانيا داخل الحدود المعترف بها دوليًا.. (وندعم) سيادتها ووحدة أراضيها".وتعهدت دول مجموعة السبع خلال قمة حلف شمال الأطلسي في عاصمة ليتوانيا فيلنيوس تقديم دعم عسكري طويل الأمد لأوكرانيا من دون وجود آفاق لانضمامها إلى هذه المنظمة في المدى القصير.