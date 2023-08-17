أوكرانيا تتسلّم أنظمة دفاع جوي جديدة من ألمانيا

أوكرانيا تتسلّم أنظمة دفاع جوي جديدة من ألمانيا



أعلنت أوكرانيا أنها تلّقت أنظمة "إيريس-تي" مضادة للطائرات من ألمانيا، في ما تسعى لتعزيز دفاعاتها الجوية بمواجهة ضربات روسية متزايدة.



وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "شكرا جزيلا لشركائنا على "إيريس-تي". ستصبح أجواؤنا محمية بشكل أفضل".



وأكدت ألمانيا الخميس أنها زوّدت أوكرانيا بمنظومتين مضادتين للطائرات من طراز "إيريس-تي" بعدما طلبت كييف مرارا من حلفائها الغربيين تعزيز دعمهم العسكري.



وقد عزّزت أوكرانيا دفاعاتها الجوية بمساعدة الغرب بعدما تعرّضت لضربات روسية بصواريخ كروز وطائرات مسيّرة منذ المراحل الأولى للغزو الروسي.



وبات عدد الضربات الناجحة على كييف أقل الآن لكن موسكو كثّفت قصفها الجوي للمدن الواقعة في جنوب البلاد وغربها.



وقُتل ثلاثة أشخاص في ضربات روسية الثلاثاء في مدينة لوتسك في غرب أوكرانيا، بينما أُسقطت عدة صواريخ فوق لفيف.

