زلزال بقوّة 6,1 درجات يضرب بوغوتا

ضرب زلزال قوي العاصمة الكولومبية بوغوتا ظهر الخميس، ما أثار حالة ذعر في أوساط السكان، بحسب مراسل فرانس برس.ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6,1 درجات عند الساعة 12,04 (17,04 ت غ)، وفق ما أعلنت هيئة الرصد الجيولوجي الكولومبية عبر منصة "إكس". واهتزّت المباني فيما انطلقت صفارات الإنذار ونزل آلاف السكان إلى الشوارع وسط حالة من الذعر.