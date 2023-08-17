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تركيا وجّهت "تحذيرا" لروسيا بعد استهدافها سفينة شحن في البحر الأسود

أخبار دولية
2023-08-17 | 14:18
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تركيا وجّهت &quot;تحذيرا&quot; لروسيا بعد استهدافها سفينة شحن في البحر الأسود
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تركيا وجّهت "تحذيرا" لروسيا بعد استهدافها سفينة شحن في البحر الأسود

تركيا وجّهت "تحذيرا" لروسيا بعد استهدافها سفينة شحن في البحر الأسود

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن بلاده طلبت من روسيا تفادي المزيد من التصعيد بعد إطلاق البحرية الروسية طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود نهاية الأسبوع الماضي. 
     
وقالت الرئاسة التركية "تم تحذير محاورينا في روسيا لتجنب مثل هذه الإجراءات التي قد تصعّد التوترات في البحر الأسود".
     
كانت السفينة "سوكرو أوكان" المملوكة لشركة تركية ترفع علم بالاو عندما أطلقت عليها البحرية الروسية طلقات تحذيرية الأحد الماضي.
     
بعد ذلك، صعد أفراد من الجيش الروسي إلى السفينة لإجراء تفتيش، قبل السماح لها بمواصلة الإبحار باتجاه ميناء إسمايل الأوكراني.
     
جاء الحادث في خضم تصاعد الهجمات في منطقة البحر الأسود عقب قرار روسيا عدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الشهر الماضي.
     
توسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق الوحيد بين روسيا وأوكرانيا منذ بدء الحرب، وتقيم تركيا علاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف.
     
لكن إردوغان تعرض لانتقادات محلية لالتزامه الصمت إزاء الاستهداف الروسي لسفينة الشحن.
     
وردت الرئاسة على الناقدين الخميس، قائلة إن الرد على الحادث متروك من الناحية الفنية لبالاو.
     
وقالت الرئاسة "حتى لو كان مالك السفينة سوكرو أوكان تركيا، فإن السفينة لا ترفع العلم التركي".
     
وأضافت "في القانون الدولي، تعتبر +دولة العلم+ أهم من اسم السفينة أو جنسية طاقمها".
     
بالاو هي أرخبيل في المحيط الهادي وكثيرا ما ترفع شركات شحن علمها للوصول بحرية إلى الموانئ الدولية.
     
 

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