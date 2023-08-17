الولايات المتحدة تعيد فتح مكتب الهجرة في كوبا

أعلنت الولايات المتحدة إعادة فتح مكتب الهجرة التابع لها في كوبا الخميس، مشيرة إلى أنه سيساعد في معالجة طلبات أفراد عائلات الكوبيين المقيمين في الولايات المتحدة حاليا.



وجاء في بيان لوزارة الأمن الداخلي الأميركية أن "مكتب هافانا لخدمات الجنسية والهجرة" سيجري مقابلات ويجمع بيانات بيومترية ويعالج قضايا المتقدّمين بطلبات الانتقال إلى الولايات المتحدة.



وأفاد وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بأن "هذه الإدارة تتخذ خطوات لتقليص حالات الدخول بشكل غير قانوني وقطع موارد منظمات التهريب الوحشية وتيسير وصول الساعين للمساعدة الإنسانية إلى سبل قانونية وآمنة ومنظّمة".