الرئيس الصيني يعتزم القيام بزيارة دولة إلى جنوب إفريقيا وحضور قمة بريكس الأسبوع المقبل

الرئيس الصيني يعتزم القيام بزيارة دولة إلى جنوب إفريقيا وحضور قمة بريكس الأسبوع المقبل



أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ يعتزم القيام بزيارة دولة إلى جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه سيحضر قمة بريكس في جوهانسبرغ.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ في بيان نشر على الانترنت "بناء على دعوة من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، سيحضر الرئيس شي جينبينغ قمة بريكس الـ15 التي تعقد في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا"، مشيرة إلى أنه "سيقوم بزيارة دولة إلى جنوب إفريقيا في الفترة من 21 إلى 24 آب".



