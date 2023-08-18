الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة مسيّرة اخترقت أجواء موسكو

أفاد رئيس بلدية موسكو أن القوات الروسية أسقطت طائرة مسيّرة اخترقت أجواء المدينة، في أحدث هجوم بالمسيّرات يستهدف العاصمة الروسية.واضاف رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تلغرام دون الإشارة إلى هوية الجهة المهاجمة "الليلة أثناء محاولة للوصول الى موسكو، دمرت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيّرة. سقط حطام الطائرة المسيّرة في منطقة اكسبو سنتر، من دون أن يتسبب بأضرار جسيمة للمبني. ولم يسجل وقوع ضحايا وفق تقارير اولية".