الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بلا ولا شي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ليتوانيا تغلق ممرّين حدوديين مع بيلاروس

أخبار دولية
2023-08-18 | 04:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ليتوانيا تغلق ممرّين حدوديين مع بيلاروس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
ليتوانيا تغلق ممرّين حدوديين مع بيلاروس

ليتوانيا تغلق ممرّين حدوديين مع بيلاروس

أغلقت ليتوانيا اثنين من المعابر الحدودية الستة التي تربطها ببيلاروس المجاورة، في مواجهة مخاطر تشكلها مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر، حسبما أعلن حرس الحدود.
     
وقالت المتحدثة باسم حرس الحدود الليتواني لينا لورينايتيت-غريجيين "أُغلقت نقطتا عبور سومسكو وتفيريسياوس الحدوديتين عند منتصف الليل"، مضيفة أن حواجز تعلوها أسلاك شائكة ستقام خلال النهار. 
     
ومن خلال هذه الاجراءات، تعتزم ليتوانيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي الرد على تصاعد التوتر مع جيرانها وبينهم بيلاروس التي تتهمها فيلنيوس بالقيام باستفزازات.
     
ويهدف قرار ليتوانيا أيضًا إلى مكافحة التهريب، حيث أنّ نقاط العبور الأربع الأخرى مجهزة بأنظمة كشف بالأشعة السينية، بعكس الممرين اللذين أُغلقا الجمعة. 
     
إلى ذلك تسعى ليتوانيا إلى الحد من عدد الرحلات بين البلدين. ففي النصف الأول من العام الحالي سُجلت 230 ألف رحلة عبور لليتوانيين عبر الحدود مع بيلاروس. 
     
وتخشى فيلنيوس أن تستغل سلطات مينسك ذلك لمحاولة تجنيد جواسيس من بين هؤلاء المسافرين عبر ممارسة الابتزاز أو غيره من وسائل الضغط. 
     
ولطالما كانت العلاقات بين البلدين متوترة، لكنها تدهورت أكثر منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في العام 2020 في بيلاروس. 
     
ورأت السلطات في مينسك أن قرار ليتوانيا "عبثي". 
     
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

ليتوانيا

بيلاروس

LBCI التالي
الامم المتحدة: عنف العصابات في هايتي أوقع أكثر من 2400 قتيل منذ بداية السنة
مناورات عسكرية صينية روسية في المحيط الهادئ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-08-04

ليتوانيا ستغلق نقطتي عبور حدوديتين مع بيلاروس

LBCI
أخبار دولية
2023-07-13

بايدن التقى في ليتوانيا زعيمة المعارضة البيلاروسية

LBCI
أخبار دولية
2023-08-14

وزير الدفاع الصيني سيزور روسيا وبيلاروس هذا الأسبوع

LBCI
أخبار دولية
2023-08-11

رئيس بيلاروس يأمر باستئناف التواصل مع بولندا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:06

السلطات الروسية تغلق مركز سخاروف المرموق لحقوق الإنسان

LBCI
أخبار دولية
07:56

إعصار يتجه نحو شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية

LBCI
أخبار دولية
07:50

وزير الخارجية الإيرانية في السعودية لليوم الثاني... لماذا؟

LBCI
أخبار دولية
07:38

إستنفار مقاتلات يابانية بعد رصد طائرات روسية قبالة سواحل البلاد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
05:41

معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يتوجه إلى السعودية في أيلول حيث سيكون له برنامج لقاءات

LBCI
منوعات
06:15

جريمة مروّعة أدت الى توقيف ابن الـ18 عاما... مراهقة تتعرّض للاغتصاب في ملعبٍ رياضي!

LBCI
منوعات
2023-08-13

دهستها ودفعتها برأسها ونطحتها دون هوادة... بقرة شاردة تهاجم طفلة بشراسة في الشارع (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-11

مهرجان إهدنيات الدولي يعود بإقبال كثيف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:50

وزير الخارجية الإيرانية في السعودية لليوم الثاني... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:47

لبنان يحقق فوزًا على منتخب مصر ضمن الأسبوعِ الدولي لكرة السلة في أبو ظبي

LBCI
أمن وقضاء
07:45

استدعاء ٤ من أبناء الكحالة الذين ظهروا في الفيديوهات التي تم تداولها.. اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ملفات التربية والكهرباء وغيرِها حضرت في جلسة مجلس الوزراء.. اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

"لا تشريع من دون رئيس" معادلة المعارضة والتيار.. فهل يرضخ الثنائي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

مخاتير في البقاع يجنّسون نازحين سوريين بأوراق ثبوتية مزورة

LBCI
رياضة
13:32

الدوري السعودي لكرة القدم يقترب من الدوريات الاوروبية الكبرى من ناحية الانفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

وعد بـ٧ مليون دولار شهريا يعيد تشغيل دير عمار والزهراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مصرف لبنان: هذا الرقم الرسمي لما تبقى من دولارات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:05

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
05:41

معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يتوجه إلى السعودية في أيلول حيث سيكون له برنامج لقاءات

LBCI
خبر عاجل
09:01

وزير الخارجية السعودي: المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران والرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران

LBCI
خبر عاجل
04:41

مؤسسة كهرباء لبنان: للمرة الأولى منذ سنوات موازنة المؤسسة متوازنة وبدون عجز مالي

LBCI
منوعات
13:31

بعد العثور على جثته على الشاطىء...غموض يلف وفاة الشاب العشريني وشقيقته: لم نعتقد أن الأمر سينتهي على هذا النحو!

LBCI
منوعات
15:30

فقدت أسنانها وأصيبت بارتجاج في المخ وكسور خطيرة... خلال تصويره للاعتداء: ضربها شريكها حتى تشوه وجهها بالكامل! (صورة)

LBCI
منوعات
14:31

سياح يتقيأون في المسبح وفضلات الفئران على كراسي التشمس... منتجع سياحي في اليونان في دائرة الاتهام!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مصرف لبنان: هذا الرقم الرسمي لما تبقى من دولارات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More