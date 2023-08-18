الامم المتحدة: عنف العصابات في هايتي أوقع أكثر من 2400 قتيل منذ بداية السنة

الامم المتحدة: عنف العصابات في هايتي أوقع أكثر من 2400 قتيل منذ بداية السنة



قُتل أكثر من 2400 شخص في هايتي منذ مطلع العام جراء عنف العصابات، حسبما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة.



وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية رافينا شمداساني في جنيف إنه "بين الأول من كانون الثاني و15 آب هذا العام، قُتل ما لا يقل عن 2439 شخصا وجُرح 902 آخرون" بسبب عنف العصابات.

