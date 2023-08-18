ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الإيراني

ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الإيراني

يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة وزير الخارجية الإيراني في مدينة جدة، في أول لقاء للحاكم الفعلي للسعودية مع مسؤولين إيرانيين منذ إستئناف العلاقات بين القوتين الإقليميتين في آذار الفائت، على ما أكد مسؤولون.



وبدأ الوزير الإيراني حسين أمير عبداللهيان الخميس زيارة للسعودية كان من المفترض أن تستمر يومًا واحدًا، قبل أن يؤكد مسؤولون سعوديون وإيرانيون أن عبداللهيان سيلتقي الأمير محمد في وقت لاحق الجمعة.



وفي مؤتمر صحافي في الرياض، أكد أمير عبداللهيان أن العلاقات بين السعودية والجمهورية الإسلامية "تتخذ مسارًا صحيحًا"، وأشار إلى أنه "طرح فكرة إجراء الحوار والتعاون الاقليمي" مع بن فرحان، بدون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.



وأكد أن اللقاء مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان "سيكون تمهيدًا للقاء قادة البلدين"، بدون تحديد موعد لزيارة قد يقوم بها الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي للسعودية بدعوة من الملك سلمان.

