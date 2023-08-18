إستنفار مقاتلات يابانية بعد رصد طائرات روسية قبالة سواحل البلاد

إستنفار مقاتلات يابانية بعد رصد طائرات روسية قبالة سواحل البلاد

أقلعت مقاتلات يابانية الجمعة بعد رصد طائرات إستطلاع روسية قبالة بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، وفق ما أعلنت هيئة الأركان المشتركة.



وحلقت طائرتان على طول الساحل بين وسط اليابان وجنوبها وعبرتا في مضيق تسوشيما قبل أن تعودا على المسار ذاته، بحسب بيان هيئة الأركان المشتركة المقتضب.



وأشار البيان إلى أن مقاتلات قوة الدفاع الجوي أقلعت ردًا على ذلك.



وسبق أن استنفرت مقاتلات تابعة للجيش الياباني في أيار في مواجهة طائرات روسية مخصصة لجمع المعلومات الإستخباراتية.